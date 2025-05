CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

ຊື່CVX

ອັນດັບNo.162

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)17.14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ97,420,565.57767937

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,896,404.59428324

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ62.68817812800717,2022-01-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.4333339308751847,2024-11-04

Blockchain ສາທາລະນະETH

