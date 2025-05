CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

ຊື່CSPR

ອັນດັບNo.248

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.06%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ13,114,163,047

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ13,577,445,465

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-05-11 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.36330943,2021-05-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.006247679314270495,2024-11-04

Blockchain ສາທາລະນະCSPR

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

