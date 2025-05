CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

ຊື່CRV

ອັນດັບNo.78

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0002%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)13.47%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,343,378,344

ການສະໜອງສູງສຸດ3,030,303,030.299

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,259,379,286.9274936

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4433%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ60.4987938093,2020-08-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.18109279935395833,2024-08-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

