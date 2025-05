COVN

Covenant Child aims to establish a decentralized game service environment as its top priority and is expected to show a more evolved game performance ecosystem from the existing Play-to-Earn (P2E) structure. Covenant Child is a unique strategy RPG game. It was developed so that anyone can quickly and conveniently experience the Play-to-Earn (P2E) element by combining user-friendly operability and character development progression.

ຊື່COVN

ອັນດັບNo.7287

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ350,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ13.400187291260337,2022-07-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00214904404932278,2025-03-02

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

