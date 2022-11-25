COPI

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

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ອັນດັບNo.966

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ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2022-11-25

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳAn MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

ຂະແໜງການ

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