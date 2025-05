COPA

CoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

ຊື່COPA

ອັນດັບNo.6218

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ88,888,888,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ88,888,888,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000487515680381424,2024-11-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000089931010494,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະTONCOIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.