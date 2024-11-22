COOKIE

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

ຊື່COOKIE

ອັນດັບNo.316

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)9.38%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ514,216,597

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,934,558

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5142%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.7651890453845342,2025-01-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.02001704075014387,2024-11-22

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳCookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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