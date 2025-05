COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

ຊື່COMAI

ອັນດັບNo.1577

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.35%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ71,160,317.18

ການສະໜອງສູງສຸດ169,420,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ169,420,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.42%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.418515268160687,2024-02-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.018996619659761273,2025-03-29

Blockchain ສາທາລະນະCOMAI

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

