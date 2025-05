CNS

CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network.

ຊື່CNS

ອັນດັບNo.2852

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ99,199,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,199,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2020-05-05 08:41:26

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.0183119028831,2020-08-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000391997680466,2025-04-22

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ຂະແໜງການ

