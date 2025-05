CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

ຊື່CLY

ອັນດັບNo.1218

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ112,680,265.41494204

ການສະໜອງສູງສຸດ150,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ150,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7512%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.9339473376656446,2021-12-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0334724828286524,2023-01-01

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_CCHAIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

