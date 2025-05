CHEQ

Cheqd is a privacy-preserving payment and credential network that empowers users and organisations with ownership, portability, and control over their data. Building upon Self-Sovereign Identity (SSI) and Verifiable Credentials, data can be transacted while prioritising individual privacy and market-first principles.

ຊື່CHEQ

ອັນດັບNo.1097

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,05

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ642.492.815

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1.236.269.125

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.7058000107411805,2021-11-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.013306441024793298,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະCHEQ

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

