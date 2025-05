CHAT

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

ຊື່CHAT

ອັນດັບNo.1764

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%1,56

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ8.043.460

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8.999.983

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ19.679782488613803,2024-03-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00506354172811015,2024-02-12

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

