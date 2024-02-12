CHAT

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

ຊື່CHAT

ອັນດັບNo.1764

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%1,56

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ8.043.460

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8.999.983

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ19.679782488613803,2024-03-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00506354172811015,2024-02-12

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳSolchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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