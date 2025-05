CELLA

Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.

ຊື່CELLA

ອັນດັບNo.4387

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,078,651,386.0269969

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.06702129226350574,2024-10-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.010675713845644964,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະAPTOS

