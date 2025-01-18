CCL

CYCLEAN is a blockchain-based platform focused on promoting eco-friendly energy solutions and electric vehicles. The name combines "Cycle" and "Clean," reflecting the goal of creating a more sustainable environment through renewable energy. The platform rewards users with CYCLEAN coins for adopting green technologies, such as electric bikes, motorbikes, and solar energy systems. These rewards incentivize the use of clean energy and encourage a shift away from fossil fuels.

ຊື່CCL

ອັນດັບNo.9472

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.04108216641201855,2025-01-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000809940741501834,2025-03-31

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳCYCLEAN is a blockchain-based platform focused on promoting eco-friendly energy solutions and electric vehicles. The name combines "Cycle" and "Clean," reflecting the goal of creating a more sustainable environment through renewable energy. The platform rewards users with CYCLEAN coins for adopting green technologies, such as electric bikes, motorbikes, and solar energy systems. These rewards incentivize the use of clean energy and encourage a shift away from fossil fuels.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
CCL/USDT
Cyclean
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ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (CCL)
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ສັ່ງຈອງ
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ສັ່ງຈອງ
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ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
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ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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