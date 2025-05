CCD

Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance.

ຊື່CCD

ອັນດັບNo.597

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ11 535 593 844,795378

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ13 929 760 095,378399

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.08744871982689628,2022-02-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002569331689533657,2024-07-05

Blockchain ສາທາລະນະCCD

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

