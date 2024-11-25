CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

ຊື່CBPAY

ອັນດັບNo.2128

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3,680,656,565

ການສະໜອງສູງສຸດ40,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ40,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.092%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.001363895631335368,2024-11-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000091017946378785,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະXDB

ແນະນຳCoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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