Recognised by KPMG & HSBC as the #1 web3 startup in Hong Kong and #8 emerging giants among 6400+ startups in APAC, Catheon Gaming is the fastest-growing integrated blockchain gaming and entertainment company globally.

ຊື່CATHEON

ອັນດັບNo.2656

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ968,534,281

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0968%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.006144545675956606,2023-12-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000125853255909729,2025-03-22

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

