CAR

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

ຊື່CAR

ອັນດັບNo.504

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.33%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ999,967,276.757202

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,967,276.757202

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9999%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.8087050671825415,2025-02-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000097292665942939,2025-02-09

Blockchain ສາທາລະນະSOL

