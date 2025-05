CANTO

The first iteration of Canto is a permissionless general-purpose blockchain running the Ethereum Virtual Machine (EVM). It was built to deliver on the promise of DeFi – that through a post-traditional financial movement, new systems will be made accessible, transparent, decentralized, and free.

ຊື່CANTO

ອັນດັບNo.3360

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.7665209142935074,2023-02-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.006743533636858116,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະCANTO

ຂະແໜງການ

