CANTO

The first iteration of Canto is a permissionless general-purpose blockchain running the Ethereum Virtual Machine (EVM). It was built to deliver on the promise of DeFi – that through a post-traditional financial movement, new systems will be made accessible, transparent, decentralized, and free.

ຊື່CANTO

ອັນດັບNo.3360

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.7665209142935074,2023-02-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.006743533636858116,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະCANTO

ແນະນຳThe first iteration of Canto is a permissionless general-purpose blockchain running the Ethereum Virtual Machine (EVM). It was built to deliver on the promise of DeFi – that through a post-traditional financial movement, new systems will be made accessible, transparent, decentralized, and free.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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