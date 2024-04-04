BXN

BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

ຊື່BXN

ອັນດັບNo.1233

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.02%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,489,589,680

ການສະໜອງສູງສຸດ49,999,999,999

ການສະຫນອງທັງຫມົດ49,999,999,999

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0897%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.016693500834807095,2024-04-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001498737634494535,2025-05-29

Blockchain ສາທາລະນະNONE

ແນະນຳBlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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