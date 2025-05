BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

ຊື່BTT

ອັນດັບNo.97

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0002%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ986,061,142,857,000

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ990,000,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2019-02-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.000120 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000003054389068335,2022-01-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000365670530465,2023-10-13

Blockchain ສາທາລະນະTRX

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

