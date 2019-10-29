BTM

Bytom is an interactive protocol of multiple byte assets. Heterogeneous byte-assets (indigenous digital currency, digital assets) that operate in different forms on the Bytom Blockchain and atomic assets (warrants, securities, dividends, bonds, intelligence information, forecasting information and other information that exist in the physical world) can be registered, exchanged, gambled and engaged in other more complicated and contract-based interoperations via Bytom.

ຊື່BTM

ອັນດັບNo.1597

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,640,515,591.91

ການສະໜອງສູງສຸດ2,100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7811%

ວັນທີອອກ2019-10-29 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.038 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.174780011177063,2018-04-24

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001250525573799252,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBytom is an interactive protocol of multiple byte assets. Heterogeneous byte-assets (indigenous digital currency, digital assets) that operate in different forms on the Bytom Blockchain and atomic assets (warrants, securities, dividends, bonds, intelligence information, forecasting information and other information that exist in the physical world) can be registered, exchanged, gambled and engaged in other more complicated and contract-based interoperations via Bytom.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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