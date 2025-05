BOTIFY

Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

ຊື່BOTIFY

ອັນດັບNo.945

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.22%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ999,958,183.09228

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,958,183.09228

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.05823703233450987,2025-01-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.003394326760085323,2025-03-10

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.