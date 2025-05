BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

ຊື່BOOP

ອັນດັບNo.834

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.96%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ300,407,545.1127742

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,997,545.1127741

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3004%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.4882618916496909,2025-05-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.061580127985482534,2025-05-22

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳBOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.