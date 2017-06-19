BNT

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

ຊື່BNT

ອັນດັບNo.427

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)13.04%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ115,188,101.74069732

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ115,188,101.74069732

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ23.731000900268555,2017-06-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.117415463258,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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