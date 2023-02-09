BLUEMOVE

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ການສະໜອງສູງສຸດ300,000,000

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.2414166920123846,2023-02-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.007666537267199644,2025-04-15

Blockchain ສາທາລະນະAPTOS

ແນະນຳBlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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