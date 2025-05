BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

ຊື່BLOCX

ອັນດັບNo.1703

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.53%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ100,105,173.9817376

ການສະໜອງສູງສຸດ169,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ115,398,966.34210587

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5923%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.35030075592322985,2023-11-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.007656493106448545,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະNONE

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

