Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

ຊື່BLOCKASSET

ອັນດັບNo.1015

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ172.811.307,79

ການສະໜອງສູງສຸດ320.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ316.493.482,1

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.54%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5485619885603312,2022-01-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.015511059945465061,2022-12-19

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

