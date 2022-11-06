BIZA

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

ຊື່BIZA

ອັນດັບNo.1549

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,677,034,361

ການສະໜອງສູງສຸດ3,800,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ3,800,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7044%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.03696337522917914,2022-11-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00073821718670139,2024-06-25

Blockchain ສາທາລະນະBIZA

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ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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