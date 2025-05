BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

ຊື່BIGTIME

ອັນດັບNo.310

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.64%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,901,945,077.1562064

ການສະໜອງສູງສຸດ5,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3803%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.9827375371067537,2023-12-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.04126017151234018,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

