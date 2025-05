BICO

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

ຊື່BICO

ອັນດັບNo.355

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%1,17

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ954.719.729,6150104

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ21.871587443115022,2021-12-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.07885254812409379,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

