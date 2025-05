BGB

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

ຊື່BGB

ອັນດັບNo.24

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0017%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)10.09%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,169,993,089.2

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,169,993,089.2

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.48508718732009,2024-12-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.05835925,2021-08-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

