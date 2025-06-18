BEE

DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

ຊື່BEE

ອັນດັບNo.1670

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.81%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ125,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.125%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.06429503090179263,2025-06-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.013772151575412053,2025-06-20

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳDAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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