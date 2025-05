BEANS

SUNBEANS is an art meme token that supports the creation, exhibition, and trading of digital art. It goes beyond the typical method of producing and trading digital art solely as NFTs, by providing an environment where artists' works can be discovered and participated in through galleries. At the same time, it supports communication between artists and participants. Through online and offline galleries, SUNBEANS aims to create an ecosystem where artists can exhibit their work and participants can watch the artists' growth.

ຊື່BEANS

ອັນດັບNo.3663

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ888,888,888,888

ການສະຫນອງທັງຫມົດ888,888,888,888

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.001483280602173488,2024-12-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000093462906773,2025-04-17

Blockchain ສາທາລະນະTRX

ແນະນຳSUNBEANS is an art meme token that supports the creation, exhibition, and trading of digital art. It goes beyond the typical method of producing and trading digital art solely as NFTs, by providing an environment where artists' works can be discovered and participated in through galleries. At the same time, it supports communication between artists and participants. Through online and offline galleries, SUNBEANS aims to create an ecosystem where artists can exhibit their work and participants can watch the artists' growth.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.