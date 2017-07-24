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Bitcoin ABC ເປັນເປີເຊັນຂອງສະບັບ Bitcoin Cash, ແຕ້ມຈໍານວນ primes ແລະໃຫ້ສະບັບປະສົມຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນສະບັບ Bitcoin Cash ກັບສະບັບພິມຂອງ C-T-M-K-D-P-P-K-H-F-W-I-E-T-I

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ອັນດັບNo.18

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1,404.36%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ19,876,512.5

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ19,876,512.5

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ວັນທີອອກ2017-07-24 00:00:00

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ4355.6201171875,2017-12-20

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Blockchain ສາທາລະນະBCH

ແນະນຳBitcoin ABC ເປັນເປີເຊັນຂອງສະບັບ Bitcoin Cash, ແຕ້ມຈໍານວນ primes ແລະໃຫ້ສະບັບປະສົມຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນສະບັບ Bitcoin Cash ກັບສະບັບພິມຂອງ C-T-M-K-D-P-P-K-H-F-W-I-E-T-I

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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