BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

ຊື່BCCOIN

ອັນດັບNo.1930

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)4.39%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ10,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ150,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ70,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0666%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ31.27256325463208,2024-04-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.029521368654668333,2025-04-08

Blockchain ສາທາລະນະBSC

