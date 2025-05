BB

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

ຊື່BB

ອັນດັບNo.447

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.06%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ524,568,493.15068495

ການສະໜອງສູງສຸດ2,100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2497%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.865452791517869,2024-06-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.08191168532532146,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະBOUNCEBIT

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

