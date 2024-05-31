BARS

Banksters combines the excitement of gaming with real-time trading simulations, creating an engaging platform for learning and mastering financial markets. Through interactive gameplay, users employ strategic abilities like Market Squeeze and Insider Trade to navigate and influence virtual economies. Central to this ecosystem is the BARS token, which facilitates not just gameplay advancements but also deeper interaction with the game's features.

ຊື່BARS

ອັນດັບNo.4778

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ300,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ300,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.10107709976178446,2024-05-31

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000314279097730117,2025-01-30

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBanksters combines the excitement of gaming with real-time trading simulations, creating an engaging platform for learning and mastering financial markets. Through interactive gameplay, users employ strategic abilities like Market Squeeze and Insider Trade to navigate and influence virtual economies. Central to this ecosystem is the BARS token, which facilitates not just gameplay advancements but also deeper interaction with the game's features.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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