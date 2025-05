BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

ຊື່BAL

ອັນດັບNo.450

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)17.26%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ63,555,721.68420582

ການສະໜອງສູງສຸດ96,150,704

ການສະຫນອງທັງຫມົດ68,523,758.24775454

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.661%

ວັນທີອອກ2020-06-24 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ74.77226165,2021-05-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.7530492732247144,2025-04-08

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

