BAD

$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

ຊື່BAD

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ618,818,318,722,794.8

ການສະໜອງສູງສຸດ831,041,059,897,327

ການສະຫນອງທັງຫມົດ829,489,818,339,148

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7446%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.00000019534950314,2023-08-13

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000000065979197,2023-05-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳ$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.

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