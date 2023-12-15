BABYBONK

Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.

ຊື່BABYBONK

ອັນດັບNo.1810

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ348,993,169,117,013,600

ການສະໜອງສູງສຸດ420,000,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ420,000,000,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8309%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000000000129708299,2024-03-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000000000168269,2023-12-15

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳBaby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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