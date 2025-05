AVA

AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core.

ຊື່AVA

ອັນດັບNo.614

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)9.76%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ68,832,267

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ68,832,267

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6883%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ6.47585961,2021-04-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0439477,2018-08-14

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

