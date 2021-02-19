AUTO

AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

ຊື່AUTO

ອັນດັບNo.2159

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)181.57%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ76,665.77431635

ການສະໜອງສູງສຸດ80,638.18932503

ການສະຫນອງທັງຫມົດ78,173.31404734

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9507%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ13532.25332614,2021-02-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ6.7414670040201266,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳAUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
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ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (AUTO)
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ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
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ຕາຕະລາງ
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ສັ່ງຈອງ
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ສັ່ງຈອງ
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ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
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ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
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