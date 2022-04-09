ASTO

Altered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.

ຊື່ASTO

ອັນດັບNo.3420

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ການສະຫນອງທັງຫມົດ2 384 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5638539010963559,2022-04-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.007771144174998824,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳAltered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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