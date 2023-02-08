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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,399,959

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4399%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.753173777433573,2023-02-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.22074050676539153,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະCHZ

ແນະນຳ$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

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