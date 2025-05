ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

ຊື່ASM

ອັນດັບNo.1915

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)16.53%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ4,399,959

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4399%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.753173777433573,2023-02-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.22074050676539153,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະCHZ

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

