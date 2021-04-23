ARRR

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

ຊື່ARRR

ອັນດັບNo.714

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.06%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ196,213,797.97055

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ196,213,797.97055

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ16.90295492,2021-04-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0127392379923,2020-03-16

Blockchain ສາທາລະນະARRR

ແນະນຳPirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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