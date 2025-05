ARK

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ຊື່ARK

ອັນດັບNo.430

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2,86%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ188 974 272

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ188 974 272

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ10.914999961853027,2018-01-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.030143199488520622,2017-03-22

Blockchain ສາທາລະນະARK

ຂະແໜງການ

