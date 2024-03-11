APU

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

ຊື່APU

ອັນດັບNo.462

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ337,892,157,626.5295

ການສະໜອງສູງສຸດ420,690,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ337,892,157,626.5295

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8031%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.001467208055895663,2024-11-18

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00000001170769029,2024-03-11

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳAPU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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