Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

ຊື່APT

ອັນດັບNo.33

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0009%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)27.24%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ630,666,432.1367528

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,150,063,159.0464654

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ19.90315084342996,2023-01-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ3.086972917064586,2022-12-29

Blockchain ສາທາລະນະAPTOS

