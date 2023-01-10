ALPH

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

ຊື່ALPH

ອັນດັບNo.543

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.35%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ110,523,135.27685057

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ211,094,349.2928412

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1105%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.8567149496785995,2024-02-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.046547973367701154,2023-01-10

Blockchain ສາທາລະນະALPH

ແນະນຳAlephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

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